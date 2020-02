Juventus-Inter a porte chiuse, ma non solo: Figc chiede clausola – SM

Giampaolo Gherarducci, inviato a Roma da “Sportmediaset”, fa il punto su Juventus-Inter. Il Consiglio federale sta arrivando alla conclusione di far giocare il match a porte chiuse, ma non si tratterebbe dell’unico caso di partita senza pubblico

CLAUSOLA – Il punto sul caso Coronavirus: «Juventus-Inter e Milan-Genoa a porte chiuse: questa è la soluzione che sta uscendo dal Consiglio federale in corso in questo momento in via Allegri a Roma. Una giornata lunga e articolata, cominciata verso le 10 con tavolo tecnico a cui hanno partecipato Gravina, capo della Figc, alcuni dottori e un membro del Ministero della Salute. L’ordinanza prevede un divieto di manifestazioni sportive almeno fino a domenica, quindi comprese Juventus-Inter e Milan Genoa. Non c’è la clausola porte chiuse: la Figc sta chiedendo al Ministero se è applicabile. Vuol dire che il Derby d’Italia verrà giocato senza pubblico, unica possibilità visto il calendario intasatao. I nerazzurri hanno già rinviato la sfida con la Sampdoria e sono in corsa in Coppa Italia ed Europa League».

Fonte: Giampaolo Gherarducci – Sportmediaset.