Juventus-Inter, Sarri valuterÃ  le condizioni di Chiellini – Sky

Juventus-Inter, Sarri valuterà le condizioni di Chiellini – Sky

Juventus-Inter di domenica prossima costringerà Sarri a fare delle valutazioni sulle condizioni di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero potrebbe partire dalla panchina

In attesa di avere delle decisioni ufficiali sullo svolgimento di Juventus-Inter della domenica prossima in un Nord Italia alle prese con l’emergenza Coronavirus, le squadre devono comunque pensare a una sfida che si preannuncia importantissima per la lotta scudetto. Secondo Sky Sport il tecnico Maurizio Sarri dovrà valutare le condizioni di Giorgio Chiellini, tornato titolare sabato contro la SPAL, ma apparso ancora non al meglio: il difensore potrebbe partire dalla panchina contro l’Inter.