Juric, nodo portiere in Torino-Inter sciolto! Dubbi Buongiorno − SM

Juric sta preparando la partita tra Torino e Inter. Il tecnico granata ha deciso per la porta, mentre su Alessandro Buongiorno vige ancora qualche dubbio

GLI AVVERSARI − Si avvicina Torino-Inter, match previso per domani alle 18. I nerazzurri si stanno preparando per la trasferta, con Simone Inzaghi alle prese con un dubbio in mezzo al campo. Come racconta Sport Mediaset, non ne ha invece per la porta Ivan Juric. Sarà ancora Milinkovic Savic a difendere i pali della porta granata, nonostante il pressing di Gemello. In difesa, invece, Buongiorno rimane a rischio.