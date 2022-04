Inzaghi vuole gestire le forze, in Spezia-Inter cambierà ancora l’attacco – CdS

Inzaghi ragiona sul come gestire le forze in vista dei prossimi impegni, ma senza stravolgere di troppo la formazione. La partita con lo Spezia è l’unica occasione per poter far rifiatare qualcuno, ma senza sottovalutare l’avversario.

IN ATTACCO – Inzaghi valuta possibili cambi anche in attacco, oltre che in difesa e sulle fasce. Lautaro Martinez torna dalla squalifica e dunque sarà a disposizione della squadra per una maglia da titolare. Simone Inzaghi e il suo staff, invece, hanno valutato positivamente la prestazione di Joaquin Correa contro il Verona. L’ex Lazio ha dato vivacità e strappi per un tempo abbondante, venendo sostituito solo per una ginocchiata subita, e per questo motivo potrebbe essere confermato in attacco. In ogni caso chi potrebbe riposare è Edin Dzeko, candidato numero uno per la panchina. In tal senso, impossibile che il bosniaco possa saltare il derby di Coppa Italia e la sfida con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

