Inter, Lautaro Martinez il più sacrificabile per rientrare nei piani di mercato – CdS

L’Inter la prossima estate si ritroverà davanti alla necessità di vendere almeno un pezzo pregiato della sua rosa per investire una parte del ricavato ma, come specificato dal Corriere dello Sport, rientrando però in alcuni parametri dettati dalla società. Lautaro Martinez, in tal senso, potrebbe essere l’indiziato numero uno.

PIANI MERCATO – Inter, le indicazioni in vista della prossima sessione di mercato sono chiare: saldo positivo attorno ai 60-70 milioni, più una sforbiciata al monte ingaggi del 10-15%. Insomma, dovrà partire uno dei gioielli nerazzurri, e il primo nella lista è sicuramente quello di Lautaro Martinez. Il piano della società è quello di valutare diverse offerte e scegliere la soluzione migliore, che non significa solo miglior incasso ma anche facilità nell’individuare un adeguato sostituto. In questo senso, la soluzione migliore porta il nome del centravanti argentino. In Viale della Liberazione puntano a una quota vicina ai 70-80 milioni, e si augura che si muovano pure alcune squadre di Premier League (oltre che spagnoli). I possibili spostamenti di Halaand, Lewandowski, Mbappé e Kane apriranno vuoti da colmare nelle loro rispettive squadre, e Lautaro Martinez a quel punto potrebbe entrare in partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

