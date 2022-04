Inter, obiettivo mercato in attivo e taglio ingaggi: un big verrà ceduto – TS

L’Inter si appresta a vivere un’estate complicata. Il diktat societario prevede un abbassamento del monte ingaggi e mercato col saldo in attivo. Un big della rosa verrà ceduto. L’analisi del Tuttosport

PIANO – L’Inter, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, sarà costretta a cedere almeno uno dei big presenti in rosa nel corso del prossimo mercato estivo. Il motivo? La necessità di chiudere la campagna acquisti con un saldo attivo di almeno 70 milioni ed il taglio del 10% del monte ingaggi. Per rientrare nei parametri, i nerazzurri, potrebbero cedere uno dei big presenti in rosa: Lautaro Martinez, su cui è forte l’interesse dell’Atletico Madrid, Alessandro Bastoni, che piace al Tottenham e al Manchester City, Skriniar finito nel mirino dei top club di Premier League e del Paris Saint-Germain e Barella, che piace al Liverpool. Al momento, sottolinea il quotidiano, non ci sono trattative. Ma, se dovesse arrivare l’offerta giusta, l’Inter sarebbe costretta a prenderla in considerazione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini