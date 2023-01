Inzaghi ragiona per Inter-Empoli, quasi tutto confermato: l’attacco! − SI

Inzaghi dovrebbe confermare l’undici visto in partenza contro il Milan in Supercoppa Italiana. In attacco, Lautaro Martinez sarà in campo per continuare con il suo ottimo ruolino di marcia

ANTI EMPOLI − Simone Inzaghi sta ragionando all’undici anti Empoli (vedi formazione avversaria). L’Inter tra poche ore scenderà in campo a San Siro dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Secondo i colleghi di Sportitalia, dovrebbe essere riconfermata la squadra di Riyad. In porta Onana, protetto dal terzetto Skriniar, Acerbi e Bastoni. Ennesima panchina dunque per de Vrij. A centrocampo, panchina per Dumfries a destra. C’è Darmian con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il terzetto in mezzo. A sinistra Dimarco. In attacco, Lukaku dalla panchina. Ancora spazio a Lautaro Martinez con Dzeko.