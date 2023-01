Inter-Empoli, Zanetti punta su Satriano e ha una scelta in formazione

Inter-Empoli si giocherà domani alle 20.45. Zanetti si affida al prestito nerazzurro Satriano ed è costretto a fare una scelta in particolare per la formazione, vista l’assenza di Marin per squalifica.

LE NOVITÀ – Tra infortuni e squalifiche la formazione di Paolo Zanetti per Inter-Empoli non potrà essere la stessa vista contro la Sampdoria. Lunedì scorso, nella vittoria per 1-0 al Castellani, Razvan Marin ha ricevuto il suo quinto cartellino giallo in questa Serie A: inevitabile la giornata di squalifica. Al suo posto l’allenatore, questo pomeriggio in conferenza stampa (vedi articolo), ha fatto intendere che sarà Liam Henderson a sostituirlo in mezzo al campo. I toscani hanno poi da rimpiazzare Ardian Ismajli, che si è infortunato. Al centro della difesa la certezza è Sebastiano Luperto, con lui più Koni De Winter di Sebastian Walukiewicz. Non dovrebbe cambiare invece il terzino destro, con Tyronne Ebuehi favorito su Petar Stojanovic dopo il gol da tre punti nella scorsa giornata.

LARGO ALL’EX – L’Inter si troverà in attacco nell’Empoli un giocatore di sua proprietà: Martin Satriano. Il giovane uruguayano, sedici presenze e un gol in questa Serie A, sta trovando continuità di minutaggio. Accanto a lui Francesco Caputo, tornato dalla Sampdoria a inizio mercato e subito diventato imprescindibile per Zanetti. Il giovane Tommaso Baldanzi, l’ultimo dei prodotti del settore giovanile dei toscani, è ormai il titolare sulla trequarti rispetto a Nedim Bajrami. Lui e Fabiano Parisi, il terzino sinistro, sono peraltro stati accostati all’Inter di recente (vedi articolo). In porta andrà ovviamente Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri per rendimento del campionato, a completare il centrocampo poi Filippo Bandinelli mezzala sinistra e uno fra Jean-Daniel Akpa Akpro e Nicolas Haas interno destro. Questa la probabile formazione di Zanetti per Inter-Empoli: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.