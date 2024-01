Inzaghi gestisce per la Juventus? Difficoltà in Fiorentina-Inter – TS

Simone Inzaghi vorrebbe gestire le energie per la Juventus, ma davanti ha una delle trasferte più difficili prima. Fiorentina-Inter è un crocevia importante, tra l’altro con diverse assenze. Tuttosport descrive la situazione.

SCELTE – Fare queste scelte potrebbe essere impopolare, ma Simone Inzaghi le aveva già pensate nonostante le assenze e non può farne a meno. Per Fiorentina-Inter il pensiero andrà anche alla gara contro la Juventus, l’importante è che non sia solo a quell’impegno però. Francesco Acerbi e Federico Dimarco dovrebbero riposare visto il fitto calendario provocato dal viaggio in Arabia Saudita. Al loro posto sono pronti Stefan de Vrij e Carlos Augusto, che scalpitano per una maglia dal primo minuto. Certo, il pari della Juventus permette di giocare con un peso in meno e soprattutto con una pressione che non è paragonabile a quella che ci sarebbe stata in caso di -4. Testa sgombra, richiesta prestazione da prima della classe.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino