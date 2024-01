VIDEO – Milan-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Bologna, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



UNDICI METRI – Milan-Bologna 2-2 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan spreca la chance di andare a -3 dall’Inter con due partite in più. Col Bologna è un pareggio che sposta relativamente. Al 29’ rossoblù in vantaggio: Giovanni Fabbian murato due volte da Simon Kjaer, l’azione prosegue e sul controcross Joshua Zirkzee dal lato destro dell’area batte sotto le gambe Mike Maignan. Al quale tutto il Meazza ha mostrato la vicinanza dopo gli episodi di razzismo della settimana scorsa. Protesta molto il Bologna al 40’, sul primo rigore di serata: Simon Kjaer abbassa la testa ed è colpito da Lewis Ferguson. Ne fa le spese Thiago Motta, espulso per proteste. Dal dischetto però Olivier Giroud calcia malissimo e Lukasz Skorupski addirittura blocca. Ma tre minuti dopo, proprio al 45’, il Milan sfonda a destra e sul cross di Davide Calabria pareggia Ruben Loftus-Cheek in anticipo sul primo palo. Dopo una traversa a inizio ripresa (Tijjani Reijnders) i rossoneri ottengono un altro rigore a un quarto d’ora dalla fine, fallo di Sam Beukema su Rafael Leao. Giroud è uscito, calcia Theo Hernandez sul palo e poi prende la ribattuta: da regolamento non si può, la carambola con gol successivo non vale. E il francese esulta pure, senza conoscere le regole. Milan che segna lo stesso all’83’, crossa Alessandro Florenzi e Loftus-Cheek fa doppietta di testa con Skorupski stavolta colpevole. Ma al 90’ cross di Riccardo Orsolini, farebbe gol Victor Kristiansen trattenuto da Filippo Terracciano: rigore netto, ma serve il VAR per darlo. Lo trasforma Orsolini sotto il corpo di Maignan: 2-2 al 92’.

MILAN-BOLOGNA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Milan-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.