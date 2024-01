Nico Gonzalez non si risparmia: rientro in Fiorentina-Inter – CdS

Dopo lo stop per infortunio, Nico Gonzalez scalda i motori per Fiorentina-Inter di questa sera. Stando alle indicazioni del Corriere dello Sport, per l’argentino è addirittura prevista una maglia da titolare.

RIENTRO – Se a inizio settimana era addirittura in dubbio la convocazione, oggi Nico Gonzalez è pronto non solo a tornare in campo, ma a farlo da titolare. Rientrato da un infortunio muscolare, l’argentino partirà con ogni probabilità dal primo minuto in Fiorentina-Inter, nel tridente previsto da Italiano alle spalle di Beltran, insieme a Bonaventura al centro e Ikoné sulla sinistra.

Fonte – Corriere dello Sport, Pietro Guadagno