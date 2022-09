Inzaghi deciso: Acerbi titolare in Viktoria Plzen-Inter! Ecco l’escluso − Sky

Acerbi farà il suo esordio con i nerazzurri in Champions League giocando dal primo minuto in Viktoria Plzen-Inter. Scelta fatta ormai da Inzaghi che ha deciso di escludere un big

FUORI UN BIG − La novità del giorno in casa nerazzurra (oltre alla porta) si sta materializzando anche in difesa. Acerbi partirà da titolare con de Vrij in panchina. Questo l’avvicendamento ormai promosso da Simone Inzaghi a poche ore dal match di Plzen. Viktoria Plzen-Inter sarà dunque la prima gara in assoluto di Acerbi con la maglia nerazzurra. A riportarlo il collega di Sky Sport Andrea Paventi. Scelta forte dell’allenatore piacentino.