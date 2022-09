Di Livio: «Skriniar ha fatto capire che non rinnoverà mai con l’Inter! Altrimenti…»

Di Livio commenta le dichiarazioni fatte da Skriniar nella conferenza stampa prima della partita dell’Inter contro il Viktoria Plzen. L’ex calciatore, intervenuto in collegamento su Rai 2, fornisce la sua interpretazione delle parole del difensore slovacco nella trasmissione “Calcio Totale”.

TAGLIARE CORTO – Angelo Di Livio non trova un risvolto positivo nelle parole pronunciate da Milan Skriniar (vedi dichiarazioni) circa il rinnovo del contratto con l’Inter. L’ex centrocampista, in collegamento con “Calcio Totale” su Rai 2, dichiara: «Un giocatore che vuole rimanere in una società dove si trova benissimo lo può anche dire pubblicamente. Non taglia corto come ha fatto Skriniar. Ha fatto capire che non rinnoverà mai il contratto con l’Inter». Secondo Di Livio, quindi, le intenzioni del difensore slovacco sarebbero quelle di salutare l’Inter al termine della stagione e intraprendere una strada lontano da Milano. Dello stesso avviso Fulvio Collovati (vedi dichiarazioni), intervenuto sullo stesso argomento, ma non Domenico Marocchino (vedi dichiarazioni).