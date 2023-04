Inzaghi atteso da un’altra ‘magia’: così vuole risollevare del tutto l’Inter – CdS

Inzaghi ha visto clamorosamente rilanciate le sue quotazioni dopo Benfica-Inter (vedi highlights), complice la memorabile vittoria a Lisbona (da completare al ritorno). Per il Corriere dello Sport adesso il tecnico ha una nuova missione.

CAPITOLO SECONDO – Ritrovata la vittoria che mancava da trentasette giorni per l’Inter c’è adesso da voltare pagina immediatamente. La Champions League è e sarà un grande appuntamento, col ritorno mercoledì col Benfica, ma urge rimettere a posto la classifica in Serie A. Il Corriere dello Sport etichetta Simone Inzaghi come un “mago” e la “magia” che si chiede è una: far credere alla squadra che le nove giornate restanti di campionato siano tutte gare da dentro o fuori. Effettivamente lo sono, perché con l’Inter uscita dalla zona Champions League il margine d’errore è finito da tempo, ma bisognerà calarsi in una mentalità diversa. Lo impone il rendimento dell’Inter, che in Europa ha fatto benissimo contro Bayern Monaco, Barcellona, Porto e adesso Benfica ma in Serie A la squadra di Inzaghi ha buttato punti contro Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia e per ultima la Salernitana. Con l’aggravante di dieci sconfitte in ventinove giornate. Il quotidiano romano segnala come per molti giocatori la Champions League sia un’occasione unica e forse irripetibile, mentre arrivare fra le prime quattro non venga visto come un obiettivo primario. Ecco perché Inzaghi dovrà essere bravo a far capire a tutta l’Inter il valore del traguardo da raggiungere. Perché va bene questa Champions League, ma la prossima bisogna giocarla.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno