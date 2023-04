VIDEO – Benfica-Inter 0-2, Champions League: gol e highlights della partita

Benfica-Inter, match di andata dei quarti di Champions League 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2 in favore dei nerazzurri in attesa della sfida di ritorno a San Siro. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Estádio da Luz da Sky Sport.

VIDEO – Benfica-Inter termina sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku dal dischetto. Straordinaria la prestazione di tutta la squadra in trasferta in uno stadio e contro una squadra sicuramente non semplice, anzi. Straordinaria soprattutto la prestazione di Alessandro Bastoni, che prima disegna l’assist perfetto per la testa di Barella, poi si ripete anche su Denzel Dumfries che non sfrutta al massimo l’occasione per il raddoppio. Ci pensa però Romelu Lukaku, entrato a partita in corso, a chiudere definitivamente la partita dagli undici metri dopo il tocco di mano dell’ex Joao Mario. Di seguito gli highlights della partita di Sky Sport.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui)