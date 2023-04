Benfica-Inter, la mossa di Inzaghi che ha neutralizzato gli avversari – CdS

Benfica-Inter 0-2 (vedi highlights) rimarrà negli annali della Champions League, a patto che al ritorno si completi l’opera passando il turno. Inzaghi, spiega il Corriere dello Sport, martedì a Lisbona ha fatto una mossa capace di fermare gli avversari.

LA DRITTA – L’Inter non arrivava certo favorita alla partita col Benfica, invece ha colto uno 0-2 spettacolare per approcciare al meglio il ritorno. La vittoria di Lisbona è arrivata con una grande prova di squadra, limitando al minimo gli errori. E in questo ha valore anche il piano tattico dello spesso criticato Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport rivela la mossa: bloccare il possesso palla del Benfica e impedirgli una costruzione rapida delle azioni. Lo ha fatto giocando da dietro, mettendo gli esterni molto larghi e con un centrocampista sulla trequarti difensiva a prendere palla. Mossa che ha pagato quella di Inzaghi, perché in Benfica-Inter i portoghesi hanno dovuto rincorrere e avuto difficoltà a creare loro. Pur avendo un possesso superiore che – come molto spesso accade – si è rivelato sterile. Inzaghi è riuscito a convincere l’Inter del piano gara col Benfica, facendo capire l’utilità delle sue scelte a livello tattico. Un segnale di come la squadra segua l’allenatore, che a sua volta ha ancora in mano il gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno