Zanellato: “Primo gol con l’Inter in Serie A orgoglio per me di Milano!”

Photo 200664566

Zanellato, giovane centrocampista del Crotone, dopo la sfida con l’Inter terminata 6-2 per i padroni di casa, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato del gol realizzato oggi (primo in Serie A) .

PRIMO GOL – Zanellato dopo Inter-Crotone su Sky ha parlato della partita, in particolare del primo tempo e del primo gol realizzato in Serie A: «Ce la giochiamo sempre con tutti. Affrontare l’Inter è sicuramente più difficile. A fine primo tempo sapevamo che sarebbe stato difficile ripeterci anche nel secondo tempo, sono contento aver segnato qui perché sono di Milano. Avrei preferito di coronasse questo giorno con un altro tipo di risultato. Per noi è importante crederci sempre anche perché gli scontri diretti sono difficili quindi poter portare via qualche punto in qualche partita prestigiosa potrebbe aiutarci. Forse abbiamo mollato come ha detto il nostro tecnico».