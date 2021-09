Vecino: «Per me è una stagione nuova, ora sto bene fisicamente»

Matias Vecino ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina-Inter, valida per il quinto turno del campionato di Serie A.

I RICORDI DI FIRENZE – Vecino è un ex della partita, le sue emozioni al ritorno a Firenze: «Tante cose. Già sul pullman vedevo i primi posti dove sono stato, c’è un ristorante dove vanno i giocatori. E’ una delle prime cose che mi vengono in mente perché ho mangiato lì dopo le visite mediche».

UNA NUOVA STAGIONE – Vecino sta ritrovando un ruolo da protagonista nell’Inter: «Sì l’anno scorso sono stato fuori per infortunio a parte l’ultimo mese, questa è una stagione nuova per me. Sto bene fisicamente e voglio trovare continuità. Quando stai bene fisicamente e giochi con continuità è più facile avere il rendimento».