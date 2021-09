Condò: «Fiorentina squadra rivelazione! Per l’Inter primo test probante»

Fiorentina-Inter è la sfida che andrà in scena alle 20.45 allo stadio Franchi di Firenze, valida per la quinta giornata di Serie A (QUI le formazioni ufficiali). Paolo Condò – ospite negli studi di Sky Calcio – L’Originale, in onda su Sky Sport 24 – parla dell’importanza del match

CRASH TEST – Fiorentina-Inter sarà un test importante per entrambe le formazioni secondo Paolo Condò: «E’ un test per entrambe: per l’Inter è il primo test molto probante, a parte quello di Champions League con il Real Madrid, però la Fiorentina in questo momento è la squadra rivelazione del campionato. È quella che ha fatto di più rispetto alla scorsa stagione, non solo in classifica ma anche dal punto di vista del gioco. Naturalmente quello con l’Inter è il crash test».