Stellini: “Noi poco lucidi e non bravi a concretizzare! Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Cristian Stellini, vice-allenatore dell’Inter, al termine di Inter-Cagliari ai microfoni di “Sky Sport” sostituisce il tecnico leccese andato via senza rilasciare dichiarazioni, e parla soprattutto della poca lucidità e concretezza sotto-porta per quanto riguarda la squadra nerazzurra.

POCO LUCIDI – Cristian Stellini al termine di Inter-Cagliari sostituisce Antonio Conte, e sottolinea la poca lucidità e soprattutto concretezza sotto porta, rimproverando anche qualcosa all’arbitro: «Partirei dal finale di gara, nel quale noi dobbiamo continuare a mantenere la lucidità e restare centrati sulla partita. Basta veramente poco per cambiare il corso a una gara, è successo al Cagliari che è riuscito a rimontare. Non siamo stati bravi noi nel concretizzare le occasioni che abbiamo avuto, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia nei finali di gara o dalla troppa tensione. Dopo questa partita ce ne saranno altre, dobbiamo giocarle tutte al meglio con il maggior numero di uomini, visto che non siamo neanche lunghi come panchina in alcune zone del campo dobbiamo mantenere molto di più la lucidità. Forse, nella partita di oggi, anche l’arbitro non è stato bravissimo nel mantenere la calma: ha gestito il finale con un po’ di tensione, magari nei finali di gara il metro che ha usato tutta la partita, quando gli animi si scaldano, forse andrebbe cambiato».

SU LAUTARO MARTINEZ – Stellini poi nello specifico parla dell’attaccante argentino, che al termine della partita si è lasciato andare facendosi espellere: «In questo Lautaro Martinez si è fatto trasportare un po’ troppo la tensione. Si ricomincia domani pensando alla partita di Coppa Italia, che è una partita da dentro o fuori come le partite che stiamo giocando adesso, dove i tre punti sono importanti per restare attaccanti alla vetta»