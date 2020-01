Eriksen-Inter, tutte le cifre finali! 20 milioni e non solo: Tottenham contento

Eriksen all’Inter: il colpo sembra essere in dirittura d’arrivo, in attesa dei passaggi ufficiali. C’è grande fibrillazione in vista dell’arrivo del trequartista a Milano, mentre si rincorrono gli ultimi dettagli sull’affare con il Tottenham. Di seguito tutti i dettagli sull’operazione riportati da Gianluca Di Marzio

CIFRE FINALI – Accordo trovato, ora resta solo da attendere l’arrivo di Eriksen a Milano, le visite mediche e la firma. Le cifre ottenute dal Tottenham saranno molto simili alle richieste iniziali degli Spurs, osso duro nelle contrattazioni con l’Inter. Si parla di 20 milioni più il 5% dovuto alla percentuale di solidarietà e l’incasso in toto di un’amichevole tra i due club da programmare. Ore di attesa, poi Eriksen si tingerà di nerazzurro.