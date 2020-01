Marinelli show nel 3-0 di Inter Women-Empoli Ladies ed è sorpasso

Marinelli ci mette la firma. Anzi, le firme. L’Inter Women sfrutta al meglio il momento positivo e opera il sorpasso in classifica ai danni dell’Empoli Ladies

DOPPIETTA E SORPASSO- Seconda vittoria consecutiva per l’Inter Women di Attilio Sorbi che ottiene la meglio contro l’Empoli Ladies con un netto 3-0 casalingo. L’Inter passa in vantaggio al 20′ con il gol di Stefania Tarenzi su assist di Regina Baresi dalla destra. Al 59′ l’Inter raddoppia con una perla di Gloria Marinelli in diagonale. La doppietta della Marinelli arriva al 67′, quando mette la palla all’incrocio dei pali chiudendo la partita. Grazie a questa vittoria, l’Inter Femminile di Sorbi si porta al sesto posto a quota 18 punti dopo tredici giornate, staccando proprio le ragazze dell’Empoli rimaste a 12 all’ottavo posto.