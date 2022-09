Sottil: «Inter di livello in tutti i reparti. Ma pensiamo a nostra prestazione!»

Sottil e la sua Udinese sfideranno l’Inter alle 12:30. Il tecnico dei bianconeri, in una lunga intervista concessa a Sky Sport (QUI la prima parte) ha parlato della squadra di Inzaghi

FORTE – Queste le parole di Sottil: «Io credo che noi dobbiamo mantenere la nostra identità, rispettando tutti gli avversari, in questo caso l’Inter. I nerazzurri non li scopro io, è una delle squadre più complete e forti di questo campionato. Ha giocatori di livello in tutti i reparti, alternative di assoluto valore. Però quello che ho cercato di fare dal primo giorno è pensare alla nostra prestazione»