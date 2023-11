Sommer: «Poche occasioni ma sfruttate bene! Contento di essere qui»

L’Inter, con la vittoria sul Salisburgo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Tutta la soddisfazione di Sommer nel post-partita di Sky Sport

OCCASIONE – Queste le parole di Sommer: «Abbiamo visto che era una partita difficile contro un ottimo avversario. Avevamo pochi spazi nella quale giocare. Oggi la chiave è stata difenderci bene, vincere i duelli. Abbiamo avuto poche occasioni ma le abbiamo sfruttate bene. Mio impatto? Non ci pensavo tanto prima di venire qui, abbiamo lavorato tanto per curare tutti i particolari. Ora belle soddisfazioni, ma dobbiamo pensare alle prossime settimane in cui ci saranno tanti match importanti. Sono contento di far parte di questo club. Mi sento bene, come portiere devo dire che è importante difendere come squadra, parliamo tanto in campo. Tanti aspetti postivi, sono contento di far parte di questo»