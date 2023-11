Inzaghi: «Inter qualificata con due giornate di anticipo, che orgoglio!»

Inzaghi dopo Salisburgo-Inter di UEFA Champions League terminata sul punteggio di 0-1, in un’intervista su Prime Video ha parlato con soddisfazione della qualificazione agli ottavi.

GRANDE VITTORIA – Simone Inzaghi dopo Salisburgo-Inter ha parlato così: «La squadra ha fatto un’ottima gara contro una squadra che ha dei valori fisici che in questi tanti anni di Champions League difficilmente abbiamo trovato, sono giovanissimi. Gli ultimi venti minuti hanno allentato un po’ le loro pressioni e hanno lasciato degli spazi. Dove può arrivare Lautaro Martinez? Per noi è importantissimo, ha sempre tantissima voglia, Sanchez e Thuram però che hanno giocato titolari hanno fatto molto bene. Volevamo che Calhanoglu venisse in costruzione a inizio azione, però quando le marcature sono a uomo è giusto dilatare e cercare di aprire, abbiamo cercato di fare una partita diversa».

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Inzaghi è soddisfatto dell’obiettivo raggiunto: «Esserci qualificati con due giornate di anticipo è motivo di grande orgoglio, è da tanti anni che non succede. Ci qualifichiamo per il terzo anno consecutivo con grande merito, però mancano ancora due grandi partite. Tutte le partite di Champions League non sono mai semplici, però dovrò rivedere il primo tempo perché abbiamo avuto due grandi occasioni con Frattesi e Bastoni, però in altri momenti ci siamo dovuti abbassare difendendo da squadra. Abbiamo un calendario con cinque trasferte tutte molto insidiose».