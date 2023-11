Salisburgo-Inter 0-1, pagelle: Lautaro Martinez infallibile, uno da 5

L’Inter vince ancora in Champions League e nuovamente con il Salisburgo per 1-0. Ottavi di finale guadagnati, Lautaro Martinez li porta su calcio di rigore. Un giocatore da insufficienza grave, le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Sempre pronto e anche bravo nel gestire la palla in maniera tranquilla. Parate importanti non ne arrivano, serata di ordinaria amministrazione.

Salisburgo-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Tecnicamente non ne sbaglia uno, perfetto e coraggioso! Tira con il sinistro da fuori area, va in profondità ed è sicuro in difesa. Sbaglia solamente nell’ammonizione, troppo impacciato.

– dal 46′ STEFAN DE VRIJ 6.5 – Come sempre succede in questa stagione non fa rimpiangere chi gioca al suo posto. Impeccabile sia da centrale che da braccetto di destra.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Simic e Traoré non sono clienti facili da affrontare, però sembra gestire nei momenti di massima difficoltà.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Ad inizio partita in uscita è incerto e Simic rischia di arrivare al tiro in scivolata davanti a Sommer. Per il resto buona prestazione alla prima da capitano.

Salisburgo-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Spesso in soccorso di Bisseck per non lasciarlo in uno contro uno. La fase offensiva non è il suo punto di forza eppure nel secondo tempo è una mina vagante sulla fascia.

DAVIDE FRATTESI 6 – L’errore in area di rigore ha dell’assurdo. Su sponda di Sanchez calcia con il sinistro e manda il pallone in curva. Nonostante questo fa i movimenti giusti, gestisce bene palla al piede e dà aiuto a Darmian.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – In fase di interdizione fa meglio, in quella di possesso perde più di qualche pallone di cui uno pericolosissimo nel primo tempo. Si fa ammonire a secondo tempo appena iniziato, perché?

– dal 60′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Con lui in campo l’Inter cambia registro. Con il destro e con il sinistro fa lanci come vuole e al massimo dell’efficacia. Prende coraggio di minuto in minuto e sfiora il gol con una traiettoria stupenda scesa in pochissimi metri sotto la traversa.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – In un’occasione spacca il centrocampo del Salisburgo in due con una cavalcata, in un’altra si fa anticipare dall’avversario e nasce il contropiede degli austriaci. Non è continuo nel corso della gara.

– dal 68′ NICOLÒ BARELLA 6.5 – Dà un altro ritmo al centrocampo dell’Inter, corre come un forsennato e subisce il calcio di rigore sul tiro ribattuto dalla mano dell’avversario.

CARLOS AUGUSTO 5 – Male, malissimo. Gioca con un solo piede, non si propone mai e manca spesso i movimenti per ricevere la palla dai compagni che non lo trovano in posizione. Solo una spizzata giusta per la corsa di Thuram nell’occasione di fine primo tempo.

Salisburgo-Inter, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 5.5 – Perde ogni tipo di pallone immaginabile, non viene neanche aiutato dall’arbitro che non gli fischia un fallo. Sul tiro di Frattesi poco prima sbaglia lo stop che lo avrebbe potuto portare al tiro.

– dal 68′ LAUTARO MARTINEZ 7 – Gestisce al meglio un paio di contropiedi, manda in porta anche Thuram da assist-man. Prende una traversa di testa, poi corona la grande prestazione con il gol su calcio di rigore e decide Salisburgo-Inter.

MARCUS THURAM 7 – La musa ispiratrice dell’Inter. Prima parte del primo tempo da fantasma, poi sale in cattedra e fa la differenza. Dalla sua corsa nasce l’occasione di Frattesi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’obiettivo era ottenere il massimo possibile con il minimo sforzo. La sua squadra ci riesce nei minuti finali, ma con un tiro diverso da Frattesi avrebbe potuto farlo già nel primo tempo. L’allenatore mostra nuovamente una maturità che mai ha avuto in carriera. Fa giocare tutti, dà spazio a Bisseck, ottiene risposte positive e vince nonostante le seconde linee. Con il Salisburgo ci vogliono venti minuti di Lautaro Martinez e Barella per portare a casa i tre punti. L’Inzaghismo continua a viaggiare a gonfie vele, qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo.

Le pagelle degli avversari: il Salisburgo di Struber

SALISBURGO – Schlager 6; Ulmer 6.5 (Gourna-Douath 6), Pavlovic 6.5, Baidoo 5.5, Dedic 5.5; Gloukh 5.5 (Forson S.V.), Capaldo 6, Bidstrup 4.5, Sucic 6; Simic 6.5 (Ratkov 6), Konate 5 (Nene S.V.) All. Struber 5.5