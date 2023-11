Bastoni: «Doppia contentezza! Lautaro Martinez? Grande uomo»

Bastoni ha parlato della vittoria dell’Inter a Salisburgo. Poi parole al miele anche nei confronti del capitano Lautaro Martinez. Le sue parole a Mediaset

DOPPIA CONTENTEZZA − Alessandro Bastoni nel post partita di Salisburgo-Inter: «Contento a livello personale per la fascia di capitano e di squadra per il passaggio del turno anche in vista dei prossimi impegni. Nel primo tempo dobbiamo dare meriti al Salisburgo, che sono giovani, bravi e intensi. Squadra noi matura, nella ripresa siamo saliti in cattedra. Lautaro Martinez? Nostro capitano, contentissimi di averlo in squadra, grande persona anche a livello umano. Ci dà una mano sia dentro che fuori. Messaggio anche in Italia? Non importa chi gioca, conta solo vincere. L’obiettivo finale è troppo grande, siamo contenti e vogliamo continuare così».