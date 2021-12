Skriniar: «A Madrid, siamo andati per vincere. Superato turno complicato»

Milan Skriniar, nel post Real Madrid-Inter su Sport Mediaset, è soddisfatto a metà dalla gara persa al Bernabeu. Il difensore però ritorna sul passaggio del turno in Champions League

ORGOGLIO − Skriniar soddisfatto a metà per Real Madrid-Inter: «Orgoglioso della squadra perché abbiamo passato un turno importante e complicato. Noi abbiamo giocato per vincere, lo si è visto dal primo tempo ma purtroppo non ci siamo riusciti».