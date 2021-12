FOTO – Dumfries guarda oltre: «Concentrati su ciò che è in avanti»

Denzel Dumfries ha pubblicato un post dopo la sconfitta subita dalla “sua” Inter in Champions League contro il Real Madrid.

POST – Denzel Dumfries ha archiviato già la sconfitta subita dalla “sua” Inter in Champions League contro il Real Madrid. Nel suo post pubblicato su Instagram il messaggio del terzino olandese è chiaro. “Concentrati su ciò che è in avanti 🔜 #UCL last 16 ⚫️🔵 #ForzaInter“.

Fonte: Instagram Denzel Dumfries