Handanovic: «Hanno vinto loro ma Real Madrid non più forte dell’Inter»

Samir Handanovic, ai microfoni di Sport Mediaset dopo Real Madrid-Inter, non vuole abbattersi dopo il KO dei nerazzurri. Per il capitano, Merengues non più forti

AMAREZZA − Handanovic non contento del risultato: «Alla fine hanno loro per 2-0, ma bisogna sfruttare ciò che ti viene dato, mancano i gol. Soddisfatto del percorso, non per la gara perché i giocatori del Real Madrid non sono più forti di noi».