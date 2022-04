Skriniar: «Importante ora è fare punti non giocare bene! Tutto aperto»

Skriniar è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 0-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

TRE PUNTI PESANTI – Milan Skriniar ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Inter: «Valgono tantissimo questi punti, sapevamo l’importanza di questa partita e dell’avversario. Sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino alla fine e questo è il risultato. Sicuramente ci voleva questa vittoria, questo sacrificio e credo ci dia una grandissima spinta per le prossime partite. Poco brillanti? Le partite si vincono anche così, l’importante ora è prendere punti non giocare bene. Sicuramente ce la giocheremo per lo scudetto, abbiamo vinto ed è tutto aperto».