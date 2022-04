Juventus-Inter 0-1, il tabellino della partita della 31ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2021-2022.

E FINALMENTE! – L’Inter dà un senso alla sua stagione e resta in corsa. Dopo oltre nove anni sbanca l’Allianz Stadium: altro che sorpasso della Juventus, è -3 dal Milan con lo stesso numero di partite (e dal Napoli con una in meno). Decide Hakan Calhanoglu nel quinto minuto di recupero del primo tempo, su rigore ribattuto dopo che il primo era stato parato da Wojciech Szczesny con Matthijs de Ligt entrato prima in area. Poi secondo tempo di resistenza fino alla gioia del triplice fischio. E la speranza è che possa essere il rilancio così come un altro derby, dopo una sosta per le nazionali, aveva causato due mesi di tilt. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro (73′ De Sciglio); Locatelli (34′ Zakaria), Rabiot (85′ Arthur); Cuadrado (84′ Bernardeschi), Dybala, Morata (73′ Kean); Vlahovic.

In panchina: Pinsoglio, Perin, Bonucci, Rugani.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries (59′ Darmian), Barella, Brozovic (78′ Gagliardini), Calhanoglu (78′ Vidal), Perisic; Dzeko (91′ Gosens), Lautaro Martinez (59′ Correa).

In panchina: I. Radu, de Vrij, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Dimarco, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Ranghetti – Vivenzi; Ghersini; VAR Mazzoleni; A. VAR Passeri)

Gol: 45′ +5 rig. Calhanoglu

Ammoniti: Lautaro Martinez, Skriniar, Perisic, Calhanoglu (I), Rabiot, Locatelli, Morata, Cuadrado (J)

Recupero: 10′ PT, 7′ ST