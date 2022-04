Juventus-Inter 0-1, colpaccio a Torino! Decide Calhanoglu su rigore

Termina Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo nella sfida decisa da Hakan Calhanoglu a Torino su calcio di rigore.

TENTATA REAZIONE – Dopo l’incredibile primo tempo terminato 0-1 (vedi report), Juventus-Inter riparte sempre ad alta intensità. I bianconeri provano a reagire e ci vanno vicinissimi con Dusan Vlahovic all’ora di gioco: il serbo aggancia palla in area e si libera dei difensori, ma il suo tiro da posizione favorevole fa la barba al palo prima di uscire. Al 74′ altra gigantesca occasione per i padroni di casa, questa volta fa tutto Denis Zakaria che arriva al limite dell’area e lascia partire un potentissimo destro che si stampa sul palo dopo un grande intervento di Samir Handanovic.

Juventus-Inter, colpaccio a Torino! Messaggio per lo scudetto

COLPACCIO – La resistenza dei nerazzurri tiene e lo fa anche nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Irrati, nonostante i numerosi tentativi dei giocatori di casa di ottenere rigori inesistenti. Nonostante le sterili polemiche, però, il direttore di gara non si fa ingannare e giustamente non concede la massima punizione. Finisce così 0-1 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu il big match di Torino! La lotta per lo scudetto non finisce qui per i nerazzurri.

JUVENTUS 0 – 1 INTER

MARCATORI: rig. Calhanoglu (I) al 45’+5

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 27 Locatelli, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 9 Morata; 7 Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 5 Arthur, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 28 Zakaria.

Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi