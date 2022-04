Juventus-Inter 0-1 al 45′, succede di tutto! Calhanoglu luce e ombra

Termina il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui, in una prima frazione di gioco piena di emozioni specialmente nel finale. A portare in vantaggio i nerazzurri è Hakan Calhanoglu che prima sbaglia un rigore che viene però fatto ribattere e – questa volta – non sbaglia.

PARTITA INTENSA – Prima frazione di gioco ad altissima intensità, come dimostrano i tre cartellini gialli e i tanti falli da una parte e dall’altra. Il primo a prendere il cartellino giallo è Lautaro Martinez, dopo un solo minuto. Cartellino pesante, dal momento che – diffidato – salterà la prossima partita. I nerazzurri provano a imporre il proprio gioco, ma la Juventus mostra una migliore condizione che porta la squadra di Massimiliano Allegri a rendersi pericolosa in più occasioni. Specialmente dopo pochi minuti di gioco, quando un’uscita sbagliata di Samir Handanovic porta Giorgio Chiellini a colpire la traversa da distanza ravvicinata.

Juventus-Inter, nel finale di primo tempo succede di tutto: Calhanoglu e VAR protagonisti

DOPPIO RIGORE – Nel finale di primo tempo succede di tutto. Attorno al 45′, infatti, Dumfries viene abbattuto in area di rigore da Morata e Alex Sandro e dopo un check al VAR Irrati concede calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Hakan Calhanoglu che però sbaglia, ma sulla respinta il pallone viene ribadito in porta. Prima Irrati annulla, poi dopo un ulteriore controllo dichiara che il rigore deve ribattersi. Il turco si ripresenta sul dischetto e questa volta tira un siluro all’angolino dove Szczesny non può arrivare, segnando così lo 0-1. Nel finale Dusan Vlahovic si rende pericoloso con una conclusione da dentro l’area, ma la palla sfila fuori. Dopo ben dieci minuti dopo il 45′ arriva il fischio che sancisce la fine di questo primo tempo.

JUVENTUS 0 – 1 INTER

MARCATORI: rig. Calhanoglu (I) al 45’+5

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 de Ligt, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 27 Locatelli, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 9 Morata; 7 Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 2 De Sciglio, 5 Arthur, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 28 Zakaria.

Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi