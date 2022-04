Di Canio: «Inter squadra in evidente difficoltà! Non ho visto ferocia»

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus. L’ex attaccante della Lazio è critico verso la prestazione della squadra di Inzaghi

CARENZE – Queste le parole di Di Canio: «Barella ha fatto pezzi individuali uscendo in serpentina. I cambi? Invece di aiutare.. Correa ha perso ogni pallone. L’Inter è una squadra in difficoltà. Anche come è arrivata la Juve, che è arrivata molto facilmente a tirare in porta. È una squadra che ha provato a difendere, non ho visto la ferocia. È una squadra svuotata. Qui non è in dubbio il risultato, ma è in dubbio la prestazione. Non ho visto una squadra in miglioramento bensì una squadra che ha preso cazzottoni ma ha resistito. Squadra ancora in evidente difficoltà, non ho visto le unghie dell’Inter. Gli attaccanti giocano male, questa squadra non ha avuto nessun miglioramento».