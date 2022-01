Sarri: «Lazio, prova importante contro una squadra forte come l’Inter»

Sarri dopo Inter-Lazio 2-1, su DAZN ha commentato la partita considerando la differenza di atteggiamento tra primo e secondo tempo.

PROVA IMPORTANTE – Sarri dopo Inter-Lazio, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto un primo tempo timoroso. Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra forte. Nel secondo tempo la partita è stata giocata come l’avevamo preparata cioè a viso aperto, senza nessun tipo di timore. Nel primo tempo ci hanno costretto a difendere più bassi, la squadra dà la sensazione di discreta solidità per tutta la partita. Speriamo di dare continuità a questi atteggiamenti. Dobbiamo essere più solidi, abbiamo giocatori di qualità dal punto di vista offensivo. Quello che ci manca è l’equilibrio difensivo. Il livello di attenzione che ho visto questa sera non l’ho visto sempre, dobbiamo andare alla ricerca di quello. I giocatori di qualità io li farei giocare tutti, ma dobbiamo anche pensare a difendere. Intervento nel mercato? Per quello che ho in mente io serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Un mercato non basta, però sarebbe importante cominciare a intervenire perché poi tutto in un mercato potrebbe essere difficile».