FOTO – Vidal esulta per il successo dell’Inter sulla Lazio: «Tre punti!»

Vidal soddisfatto del successo ottenuto dall’Inter contro la Lazio a San Siro (vedi articolo). Il cileno, sui propri social, si gode questi tre punti meritati.

AVANTI – Arturo Vidal è entrato nel secondo tempo di Inter-Lazio al posto di Nicolò Barella e ha dato il suo contributo negli ultimi minuti per mantenere il gol di vantaggio contro i biancocelesti. Missione compiuta, i nerazzurri si sono imposti col punteggio di 2-1 e hanno risposto al momentaneo sorpasso del Milan in vetta alla classifica (vedi articolo). Il centrocampista cileno, attraverso i propri social, esulta per questo successo pubblicando una foto del match contro la squadra di Maurizio Sarri e commentando semplicemente: “+3”. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal