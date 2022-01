Milan, tutto facile a Venezia. Rossoneri in vetta in attesa di Inter-Lazio

Venezia-Milan è la sfida che ha aperto la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri si sono imposti per 0-3 ed hanno raggiunto la vetta della classifica in attesa di Inter-Lazio

SUCCESSO – Venezia-Milan ha aperto la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Nella sfida del Penzo, i rossoneri di Pioli si sono imposti con un netto 0-3 ai danni della formazione guidata da Paolo Zanetti. Ad aprire le marcature, al 3′, Zlatan Ibrahimovic: lo svedese mette in rete uno splendido assist di Leao, dopo un imbucata di Theo Hernandez. Il terzino francese è l’assoluto protagonista della giornata: al 48′ il francese batte, da posizione defilata, Romero, mal posizionato. Al 59′ Hernandez realizza il rigore del definitivo 0-3, concesso dal direttore di gara dopo un fallo di mano di Svoboda, espulso nell’occasione. Il Milan, con questo successo, scavalca l’Inter e si porta in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sui nerazzurri che, però, hanno due partite in meno.