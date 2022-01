Skriniar: «Ci godiamo la vittoria. Vogliamo vincere la Supercoppa italiana!»

Skriniar dopo Inter-Lazio 2-1, su DAZN si è detto felice per il gol e soprattutto per l’assist del suo grande amico, Bastoni. Il difensore slovacco, poi, ha parlato della sfida di Supercoppa italiana mercoledì contro la Juventus.

L’ESPULSIONE – Skriniar dopo Inter-Lazio, su DAZN ha parlato così riguardo l’errore dell’arbitro in occasione dell’espulsione per un giocatore biancoceleste: «Credo che l’arbitro si è confuso con un altro, poi hanno chiarito e ha dato giallo a Zaccagni. Non sapevo di che fallo si parlava, perché ci sono stati due o tre falli consecutivi, io sono andato a chiedere a Barella come stava».

IL GOL – Skriniar dice la sua riguardo il gol realizzato oggi: «Quando segni è sempre un bel momento, mi ha fatto l’assist un mio caro amico e quindi ero ancora di più contento, ho fatto la scivolata e mi sono fatto male (ride, ndr). Bastoni è gerry, una giraffa (vedi estratto di quanto detto durante l’intervista che andrà in onda giovedì in versione integrale). Stiamo bene, abbiamo preparato bene la partita contro la Lazio, questa sera ci godiamo questa vittoria e da domani prepareremo la sfida contro la Juventus. Per noi e per i tifosi è un motivo in più per fare bene. Loro hanno diversi assenti? Pensiamo a noi stessi, se è vero che Chiesa si è fatto male mi dispiace. Dobbiamo preparare bene questa partita e vincere questo trofeo».