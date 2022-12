Saladini (Pres. Reggina): «Celebriamo l’anno con gara straordinaria»

Felice Saladini, presidente della Reggina oggi in campo in amichevole contro l’Inter, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram facendo un bilancio dell’anno appena trascorso e concluso con la sfida amichevole contro i nerazzurri.

GARA AMICHEVOLE – Saladini ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa e conclusa con l’amichevole di oggi contro l’Inter: «Sono gli ultimi giorni di un anno in cui per la Reggina è cambiato molto. Abbiamo lavorato con passione, etica, responsabilità per costruire un Club solido e rispettato. Siamo una grande famiglia e oggi celebriamo quest’anno di successi con una partita straordinaria che ci incoraggia a credere ancora più fermamente nei nostri valori e obiettivi sportivi. In questi mesi ho avuto l’onore di vedere al lavoro lo Staff di Reggio, in particolare tanti giovani, che voglio ringraziare per la passione e la professionalità con cui si impegnano ogni giorno per rendere grande questo Club».