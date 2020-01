Ranocchia: “Coppa Italia un obiettivo, vogliamo vincerla! Gol…”

Ranocchia è stato il secondo ospite del post partita di Inter TV, dopo Inter-Cagliari. Ecco le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, in campo questa sera al Meazza nell’ottavo di finale di Coppa Italia e autore del gol del definitivo 4-1.



IL GOLEADOR – Andrea Ranocchia parla a Inter TV dopo Inter-Cagliari: «Sono molto contento. Il passaggio del turno era il primo obiettivo, sono contento della mia prestazione e della prestazione di squadra. Il gol è la ciliegina sulla torta, adesso dobbiamo metterci a pensare di nuovo al campionato. Lavoriamo tanto, soprattutto chi gioca meno si fa un bel mazzo però quando si trova a giocare è pronto atleticamente. Sono contento della mia prestazione e della prestazione di quelli che hanno giocato poco, adesso abbiamo alcuni giorni per metterci a posto in vista della prossima partita. Lecce-Inter? Abbiamo finito un girone, adesso ne riparte un altro e dobbiamo far meglio. Dobbiamo rimanere attaccati per stare davanti alla Juventus, lavoriamo per questo e per raggiungere grandi obiettivi. 25% dei miei gol con la maglia dell’Inter realizzati in Coppa Italia? Non lo sapevo. Segnare fa sempre piacere, poi la Coppa Italia è un obiettivo. Vogliamo andare avanti il più possibile, arrivare in finale e vincerla sarebbe un sogno».