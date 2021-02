Pioli: Â«Oggi non siamo riusciti a pareggiare per sfortuna, non per demeritoÂ»

Pioli: «Oggi non siamo riusciti a pareggiare per sfortuna, non per demerito»

Stefano Pioli Milan

Pioli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Inter, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero

RIMPIANTI – Stefano Pioli parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Inter: «L’umore è quello che è perché ci tenevamo tutti a questa partita e volevamo un risultato diverso. Dispiace, è stata una settimana non positiva. E’ vero che nei primi minuti non siamo stati attenti e abbiamo permesso agli avversari di fare la partita dove sono più forti, poi abbiamo fatto un gran secondo tempo. C’è rimpianto per non aver sfruttato quelle occasioni clamorose, la partita poteva cambiare. Non dobbiamo perdere positività e la nostra voglia di lavorare. Con la squadra ho già parlato, sono molto responsabili ma anche molto giovani. Se ci avessero detto un anno fa che saremmo stati secondi in classifica avremmo fatto i salti di gioia, oggi non è giusto farli ma non bisogna dimenticare quanto fatto. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare all’Europa League. Poi quando dicevo che la lotta per la Champions League è molto dura, era la verità. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, sarà dura ma abbiamo le qualità per fare bene fino alla fine. Dispiace molto per il 3-0 ma conosciamo le nostre qualità, oggi abbiamo fatto una buona gara ma serviva una gara eccezionale e non ci siamo riusciti. Ma non ci sentiamo ridimenzionati, dobbiamo cercare di alzare il livello. Come l’ha presa Ibrahimovic? Perché solo Ibra? Anche Donnarumma, Pioli e gli altri l’hanno presa male. E’ stato un peccato non pareggiare quando stavamo dominando la partita, è un rimpianto. Le qualità degli avversari ci sono ma noi abbiamo creato tanto. Non l’ho mai detto ma oggi per sfortuna non siamo riusciti a pareggiare la partita, non per demerito».