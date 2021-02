Lautaro Martinez: Â«Cercato gli spazi, dove al Milan si poteva far maleÂ»

Lautaro Martinez: «Cercato gli spazi, dove al Milan si poteva far male»

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti del derby stravinto questo pomeriggio, con la sua doppietta. Ecco le sue parole a Inter TV dopo lo 0-3 senza storia sul Milan che vale il +4 sulla seconda in classifica.

DOMINATO! – Lautaro Martinez commenta il derby Milan-Inter 0-3 su Inter TV: «Credo che abbiamo fatto un’ottima partita. Credo che abbiamo messo il Milan in difficoltà nel primo tempo, trovando spazi e palleggiando bene. Siamo contenti: abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana. Abbiamo parlato col mister e tra di noi, poi l’abbiamo fatto. Sto bene, e quando uno sta bene deve dare il massimo e anche un po’ di più. Sono molto contento per questo momento, perché l’ho cercato e l’ho messo a posto così. Sono molto contento di questo. Sapevamo che loro erano una grande squadra, questa è la terza volta che li affrontiamo. Però noi abbiamo cercato gli spazi dove a loro fanno male i passaggi filtranti: oggi abbiamo trovato tutto. Siamo contenti, perché siamo a +4 su di loro e siamo davanti. Lavoriamo per questo».

GRANDE CORSA – Lautaro Martinez parla della sua prestazione: «La mia bimba è arrivata in un momento molto particolare. Sto bene con la mia famiglia, con la mia fidanzata e mia figlia oggi è la cosa più importante per me. Do tutto per lei, per la mia famiglia, e come dico sempre quando vado via di casa corro per loro. Ancora una volta oggi l’ho dimostrato».