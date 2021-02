Handanovic: «Questa Inter più affamata delle precedenti! Parate ci stanno»

Samir Handanovic Inter-Napoli

Anche Handanovic ha parlato a Inter TV dopo Milan-Inter 0-3. Queste le sue parole a seguito della partita che ha permesso ai nerazzurri di allungare il proprio primato in Serie A, portandosi a +4 sui rossoneri e con lo scontro diretto a favore.



SUCCESSO CHE VALE – Samir Handanovic commenta Milan-Inter su Inter TV: «In un derby è sempre difficile fare pronostici. Abbiamo preparato tutta la settimana la partita e sapevamo cosa fare per vincere. L’inizio di secondo tempo? Ci sta, non è che in un derby sai che te la passi liscia e che non tirano gli avversari. Nei primi cinque minuti del secondo tempo sono entrati bene in partita, eravamo un po’ molli. Hanno avuto occasioni, per fortuna e bravura siamo rimasti in vantaggio: è stata una buona partita. Inter più matura? Io dico più affamata di quelle precedenti. Parte sempre dagli attaccanti il lavoro sporco: la gente vede il gol, ma dobbiamo attaccare e difendere. Anche quando tengono la palla gli attaccanti nostri sono i primi difensori».