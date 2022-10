Onana: «Inter si sogna! Lukaku, stupito dal comportamento della squadra»

Onana si è espresso su Prime Video al termine di Inter-Viktoria Plzen. Il portiere nerazzurro non nasconde il suo entusiasmo per il passaggio del turno in Champions League. Poi una considerazione su Lukaku

SOGNARE − André Onana non si pone limiti: «Mi sento bene, felice e soddisfatto di aver raggiunto la qualificazione con questa squadra. Io ho sempre pensato che l’Inter si potesse qualificare, perché noi siamo difficili da battere, abbiamo una grande squadra. Bisogna sognare, possiamo farlo. Lukaku? Sono molto contento per lui perché è stato tanto tempo fuori dal campo. Ho cambiato diverse maglie ma mai ho visto una squadra comportarsi così con un compagno».