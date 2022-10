Dimarco: «Lukaku? Ecco cosa gli ho detto prima della partita! Fiducia»

Dimarco è assoluto protagonista di Inter-Viktoria Plzen, con una prestazione sensazionale. L’esterno, autore dell’assist del secondo dei quattro gol, a Inter TV ha anche raccontato il perché dell’esultanza con Lukaku.

TUTTO GIUSTO – Federico Dimarco commenta il 4-0 dell’Inter al Viktoria Plzen: «Abbiamo approcciato la partita alla grande, non abbiamo guardato in faccia l’avversario e vinto una partita importante che ci dà gli ottavi. Il ruolo? Me lo porto dietro da Verona, sono a disposizione della squadra e contento. L’abbraccio con Romelu Lukaku? L’ho caricato, anche perché comunque era due mesi fuori. Non è mai facile per un attaccante, ha bisogno di fiducia e di stare nel nostro gruppo. Siamo contenti, perché rientrare dopo due mesi e fare gol dà fiducia. Ci darà una grande mano. Eravamo nel girone più difficile, penso che in pochi credessero che passassimo il turno. Adesso pensiamo al Bayern Monaco, poi agli ottavi».