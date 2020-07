Nicola: “Inter squadra tosta ed organizzata. Abbiamo fame di punti”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù alla vigilia del match con l’Inter valido per la 36esima giornata di Serie A. Il tecnico ha ribadito l’importanza della gara di domani sera contro i nerazzurri

FAME – Queste le parole di Davide Nicola: «Aver vinto contro la Sampdoria ci ha gratificato perché sappiamo di aver reso felici i tifosi. Contro l’Inter non è che bisogna fare molti giri di parole, è importante che arrivi una squadra così perché ti aiuta a tenere alta la tensione. Noi abbiamo una fame di punti incredibile. L’Inter è una squadra tosta, organizzata e qualitativamente forte. Ma in questo momento noi dobbiamo raccogliere il massimo dei punti a disposizione. Voglio una squadra che vada oltre le difficoltà. Il derby lo ha dimostrato, il gruppo ha delle risorse. Domani sarà la 19esima partita in cui siedo su questa panchina, è un onore. La squadra ha raccolto punti importante, i giocatori hanno dimostrato attaccamento e voglia. I risultati delle altre? Noi ci concentriamo su noi stessi, nelle ultime tre partite dovremmo fare il massimo dei punti possibili».