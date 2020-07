Inter, Eriksen in un limbo. Conte al lavoro per averlo al top – Sky

Christian Eriksen, nonostante alcune partite di ottimo livello, non sembra inserito in maniera ottimale negli schemi tattici di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro è al lavoro per far salire di rendimento il danese, che sarà fondamentale anche in Europa League. L’analisi di Andrea Paventi per “Sky Sport”

LIMBO – Christian Eriksen è uno dei calciatori più di talento presenti nell’Inter. Il danese, però, fatica ad imporsi nello scacchiere tattico di Antonio Conte. L’analisi di Andrea Paventi: «Eriksen? Al momento si trova in un limbo tra quello che Conte vorrebbe facesse in campo, come fase attiva e passiva dell’azione, con delle competenze di carattere tattico e di quella leggerezza che serve per fare quello che gli chiede l’allenatore. Anche sui calci piazzati non ha fatto bene come in passato. Io credo si stia scrollando di dosso quel torpore che nasce dal dover seguire delle regole di carattere tattico. In questa fase non abbiamo visto, se non a sprazzi, il miglior Eriksen. Se l’Inter, nella prossima stagione, vorrà girare intorno al danese, il calciatore che abbiamo visto adesso dovrà essere molto diverso, magari quello delle prime giornate post lockdown. Conte ci sta lavorando, domani, nella sfida contro il Genoa, probabilmente sarà titolare. In attesa di vederlo decisivo anche in Europa League. Brozovic-Eriksen? Conte sta lavorando per affinare l’intesa. Accoglienza in spogliatoio? È un ragazzo particolare, sta imparando la lingua. Nelle partite in cui è partito dalla panchina lui è rimasto sempre ai margini, è un ragazzo introverso. Imparare la lingua e sentirsi più al centro del progetto può aiutare».