Mkhitaryan: «Vittoria meritata. Stanchi nella ripresa, ma non abbiamo mollato»

Il match-winner di Fiorentina-Inter, Henrikh Mkhitaryan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita. Sottolineando l’importanza della vittoria di questa sera.

VITTORIA IMPORTANTE – Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan dopo Fiorentina-Inter: «La cosa più importante era vincere. Non mi importa se ho segnato, poteva anche segnare un compagno. Abbiamo preso tre punti importantissimi, abbiamo vinto meritatamente. Ci siamo persi un po’ dopo il rigore, poi nella ripresa siamo stati un po’ stanchi. Ma alla fine abbiamo mostrato la grinta e abbiamo vinto questa partita. Non era facile, lo sapevamo. Hanno mostrato di essere una squadra fortissima, non è normale che abbiano solo 10 punti. Hanno mostrato che possono giocare bene e creare problemi a tutti, come a noi. Ma non abbiamo mollato».

ENERGIE – Mkhitaryan ha poi fatto il punto sullo stato di forma in vista della sfida dell’Inter con il Viktoria Plzen: «Gli ultimi dieci-quindici minuti eravamo stanchissimi, ma non volevo mollare. Volevamo andare avanti e mostrare tutto fino alla fine. Giochiamo ogni partita, non abbiamo pensato alla Champions League. Giochiamo ogni partita e poi vediamo dove arriviamo».