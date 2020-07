Millico: “La maglia del Torino pesa, voglio dimostrare di valere”

Condividi questo articolo

Vincenzo Millico, giovane attaccante del Torino entrato nel secondo tempo nella sfida di questa sera contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

LA MAGLIA DEL TORINO – Millico parla di come sia giocare nel Torino: «Sicuramente questa maglia pesa, il mister ce lo ricorda sempre. Spesso mi capita di entrare con un risultato non favorevole, ma devo farmi trovare pronto, devo dimostrare di poter stare in questi palcoscenici dimostrando quello che valgo».

IL MERCATO – Millico fu vicinissimo a lasciare il Torino, ma alla fine il trasferimento saltò: «Sono contento di essere rimasto al Torino, con Mister Mazzarri e Longo sono riuscito a fare delle presenze. Il trasferimento è saltato e mi sono dovuto impegnare per dimostrare di essere da Torino».

IL RAPPORTO CON BELOTTI – Millico parla del rapporto col capitano Belotti: «Belotti è il capitano, il giocatore con più carisma. Ci dà consigli, mi parla tantissimo quando sono triste o felice. Anche fuori dal campo stiamo insieme, è una persona deliziosa e mi aiuta molto, anche lui è passato per queste situazioni di essere il giovane del gruppo che deve dimostrare e capisce appieno».